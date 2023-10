Tragico frontale in Italia: morti marito e moglie, gravissimi i figli di 5 e 10 anni

L’incidente che si è consumato nella serata di ieri, martedì 10 ottobre 2023, intorno alle 22, ha avuto un risvolto drammatico. Nello schianto frontale tra due auto sono morti un uomo e una donna, marito e moglie. A bordo dell’auto c’erano anche i due figli della coppia di 10 e 5 anni, che sono rimasti gravemente feriti. (Continua dopo le foto)

Incidente Palestrina: morti marito e moglie, gravi i figli di 5 e 10 anni

Secondo le prime informazioni, un’Audi A6 avrebbe invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con una Renault Clio con quattro persone a bordo: marito e moglie e i loro due figli minorenni. L’incidente è avvenuto a Palestrina, lungo la strada provinciale nell’Area Metropolitana di Roma. Le due vittime dello schianto sono Alessandra Corradi e Maurizio Ponzo. I due sono morti sul colpo a causa dello scontro violento. (Continua dopo le foto)

4 feriti nello scontro tra Audi e Renault

I figli della coppia sono stati trasportati d’urgenza in ospedale, uno è ricoverato al Bambino Gesù e l’altro al Gemelli. Al momento non si conoscono le loro esatte condizioni di salute. Soccorso in codice rosso anche le due persone che viaggiavano nell’Audi, un 40enne italiano e un cittadino marocchino. I due sono stati portati al Policlinico di Tor Vergata, ma non sarebbero in pericolo di vita. (Continua dopo le foto)

Accertamenti in corso

Le auto sono state sequestrate, fa sapere Roma Today. Le salme sono state poste a disposizione dell’ autorità giudiziaria, che valuterà se svolgere l’autopsia. Sono in corso accertamenti anche di tipo tossicologico per ricostruire la dinamica dell’incidente. Il conducente dell’Audi A6, sottoposto come la prassi prevede in questi casi ai test per la verifica di alcol e droga nel sangue, rischia di essere indagato per omicidio stradale.