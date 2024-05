La famosa dottoressa dei social è morta a 31 anni. La donna combatteva da tempo contro un terribile tumore, nello specifico un sarcoma, una definizione dentro cui rientra un gruppo di tumori rari. Secondo il portale di Humanitas questo tumori colpiscono ogni anno 6 persone su 100.000. Da quanto aveva scoperto la sua malattia la dottoressa aveva deciso di aprire un canale social attraverso il quale dare informazioni. Il suo ultimo video ha superato le 6 milioni di visualizzazioni. (Continua a leggere dopo le foto)

È morta Kimberley Nix, la nota dottoressa aveva 31 anni

Kimberley Nix aveva 31 anni. In questi giorni ha pubblicato il suo ultimo video su TikTok. Kimberley aveva un sarcoma, un tipo di tumore che colpiscono ogni anno 6 persone su 100.000. Il suo ultimo video ha superato le 6 milioni di visualizzazioni. Kimberley Nix, specializzanda in medicina interna, aveva ricevuto la diagnosi di sarcoma nel 2021 e da qui aveva iniziato a pubblicare video su TikTok per informare gli utenti su questa patologia e condividere il suo percorso.

