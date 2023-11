Home » Mal di testa, il trucchetto per farlo passare in 2 minuti senza medicine

Quando il mal di testa diventa insopportabile, siamo pronti a provare qualsiasi soluzione per trovare sollievo. Una recente scoperta su TikTok sembra offrire un metodo rapido ed efficace per alleviare il fastidio in soli due minuti, senza l’uso di farmaci.

Un rimedio sorprendente contro il mal di testa

Una giovane utente di TikTok di nome Sammar ha condiviso un consiglio insolito che ha attirato l’attenzione di milioni di persone. Il suo video, che ha raccolto oltre 4 milioni di visualizzazioni, offre un approccio innovativo per combattere il mal di testa, utilizzando solo acqua calda e i piedi immersi in una vasca.

Il metodo e le reazioni della comunità

Sammar spiega che ha provato il trucco in un momento di disperazione, quando il dolore pulsante alle tempie sembrava insopportabile. Dopo aver immerso i piedi in acqua calda, ha notato un immediato sollievo, con il mal di testa che gradualmente svaniva. “Allora, ho visto questa tipa su TikTok mettere i piedi in acqua calda”, cercando di essere il più preciso possibile aggiunge, “molto, molto calda… per far passare il mal di testa”. Sammar continua affermando: “Oggi ero disperata perché la mia testa faceva proprio così. Avete presente, quel dolore pulsante? Il mal di testa non c’è più”.

Mal di testa TikTok: la soluzione sorprendente

Molti utenti hanno testato questo metodo, riportando risultati positivi, anche se alcuni hanno notato solo un sollievo parziale. Altri consigliano di combinare l’immersione dei piedi in acqua calda con l’applicazione di ghiaccio sulla nuca per un effetto più completo. C’è chi dice quindi: “Pare che il calore faccia si che il sangue si concentri sugli arti inferiori, così la pressione sui vasi sanguigni nelle tempie si allenta” – oppure – “Mi sembra vada meglio, ma ho ancora dolore”.