Liam Payne morto, le ultime drammatiche ore della star – Lutto nel mondo dello spettacolo: Liam Payne, ex cantante e musicista inglese della nota boy band One Direction, è morto a 31 anni dopo esser precipitato ieri, mercoledì 16 ottobre 2024, da un balcone del terzo piano di un hotel di Buenos Aires. Non è chiaro se si tratti di un suicidio o di un incidente, le indagini sono in corso. In queste ore però alcuni media italiani e stranieri stanno pubblicando dei retroscena sulle ultime ore del giovane. (continua a leggere dopo le foto)

Con il passare delle ore emergono i dettagli di quanto accaduto al cantante prima di precipitare nel vuoto. Secondo quanto riportano i giornali argentini, in particolare «Clarin», poco prima della tragedia, Liam Payne sarebbe apparso visibilmente alterato e avrebbe distrutto la lussuosa suite per poi trovare la morte cadendo dal balcone dell’albergo dove alloggiava. (continua a leggere dopo le foto)

Secondo quanto riporta «TMZ», Liam Payne sarebbe arrivato in Argentina lo scorso 30 settembre. Era con la fidanzata Kate Cassidy. L’artista ha assistito a un concerto di Niall Horan, anche lui ex membro degli One Direction. Al di là di quest’evento niente di particolare: il giovane ha trascorso il resto della vacanza con la sua compagna, documentando il viaggio sui social. Su Snapchat raccontava: “Una bellissima giornata in Argentina. Ci stiamo godendo il caffè e la colazione anche se sono già le 13. Stiamo dormendo ogni giorno fino alle 12, siamo dei tali perdenti”.

