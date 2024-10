Scontro nella notte: Francesco vola sull’asfalto e muore a 26 anni

Un drammatico incidente stradale è avvenuto durante la notte, intorno alle 2. Francesco, giovane motociclista 26enne, ha perso la vita in seguito ad un terribile scontro con la sua moto. Stando alle prime ricostruzioni, il giovane avrebbe perso il controllo della sua moto a seguito di un impatto con un’automobile. (Continua…)

Terribile incidente nella notte, morto Francesco

Il giovane motociclista Francesco ha perso la vita in seguito ad un incidente avvenuto nella notte, intorno alle 2. Francesco avrebbe perso il controllo della sua moto a seguito di un impatto con un'automobile, venendo sbalzato violentemente sull'asfalto. Nonostante l'intervento tempestivo del 118, per lui non c'è stato nulla da fare. Le forze dell'ordine stanno indagando per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.