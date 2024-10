Arriva il ciclone polare sull’Italia: dove e quando colpirà

L’ottobrata ha le ore contate. In Italia sta per arrivare il ciclone polare. Nelle prossime ore le temperature scenderanno notevolmente e avremo un assaggio di inverno. Ci saranno anche copiose precipitazioni, che in alcune zone del paese potrebbero creare non pochi problemi. (Continua…)

Screenshot

Previsioni meteo, arriva il ciclone polare

Una vasta area depressionaria è in discesa dal Nord Atlantico e coinvolgerà anche il nostro paese. Il ciclone polare durerà diversi giorni e porterà un carico di maltempo su molte regioni e un vortice ricco di piogge. Previsto ovviamente anche un calo significativo delle temperature. Sarà un vero e proprio assaggio d’inverno, ma per fortuna non durerà molto, poi le temperature torneranno nella media autunnale. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)