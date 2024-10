Home | Schianto in galleria, traffico paralizzato in autostrada

Schianto in galleria, traffico paralizzato in autostrada – Ancora un incidente stradale, ancora sulla A10, come nella giornata di lunedì 14 ottobre. Lo schianto si è verificato questa volta all’alba, in direzione di Ventimiglia. La chiusura del tratto tra Varazze e Celle Ligure è durata a lungo. Tantissimi i disagi per chi era in viaggio. (continua a leggere dopo le foto)

Schianto in galleria: traffico paralizzato sulla A10

Grave incidente stamani, 15 ottobre, intorno alle 6 sull’autostrada A10 Genova-Savona. Il tratto tra Varazze e Celle Ligure in direzione Savona è stato chiuso. Sul luogo dell’impatto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia. Coinvolti nel violento sinistro due mezzi. Altrettante le persone che sono state trasportate in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona. (continua a leggere dopo le foto)

Incidente sulla A10: schianto in galleria: traffico in tilt

Sul posto, come dicevamo, sono presenti i soccorsi e il personale di Autostrade per l’Italia. Secondo quanto pubblicato dai canali di Autostrade in prima mattinata: “Sulla A10 Genova-Ventimiglia è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra Varazze e Celle Ligure in direzione di Ventimiglia a causa di un incidente al km 29 + 400, nel quale è rimasto coinvolto un camion all’interno di una galleria”.

