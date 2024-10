Malattia del vampiro, diagnosi a mamma di 32 anni: cos’è e i sintomi

Malattia del vampiro: una rara patologia che può portare alla morte di chi ne è affetto se ingerisse dell’aglio. Non è uno scherzo. Una donna di 32 anni, madre di due figli, è affetta da questa terribile malattia, un disturbo metabolico capace di farle provare dolori atroci e di condurla rapidamente alla morte, se non vi è un tempestivo intervento medico. Il nome tecnico è porfiria acuta intermittente, quella che comunemente viene chiamata la malattia del vampiro.

I sintomi della malattia del vampiro

Una donna di 32 anni, Phoenix Nightingale ha sofferto e rischiato la vita senza riuscire ad ottenere una giusta diagnosi. Soltanto lo scorso anno, infatti, un team di medici è riuscito a venire a capo della patologia che la affligge. La porfiria acuta intermittente è una malattia molto rara, che colpisce in prevalenza le donne. Pare sia in grado di causare dolori lancinanti all’addome, oltre che disturbi di carattere neurologico.

Fra i sintomi elencati figurano crampi addominali, nausea, vomito, debolezza e problemi di carattere mentale/psicologico. Non solo. L'ingestione di aglio – che contiene zolfo – può risultare fatale. Si pensa, infatti, che il vero conte Dracula, Vlad III, soffrisse di questa malattia, ispirando così la favola dei vampiri che odiano l'aglio e sono avversi alla luce del sole.

La diagnosi a una mamma di 32 anni

La malattia del Vampiro, di cui è affetta Phoenix Nightingale è un disturbo metabolico molto raro che può essere fatale nel caso venga ingerito l’aglio. La condizione della donna, proveniente dal Minnesota, è causata da un’allergia allo zolfo che è presente nell’ortaggio in questione. “La gente la chiama la malattia del vampiro. Deriva dalla leggenda secondo cui dovevano evitare l’aglio, stare lontani dal sole e per il volto pallido. Gli effetti collaterali a livello neurologico possono far pensare che chi soffre di questa malattia in passato sia stato un mostro o un essere posseduto“, ha raccontato la donna.

Phoenix è costretta ad evitare qualsiasi tipo di alimento contenente lo zolfo: “Faccio molta attenzione a ciò che mangio. Evito tantissimi alimenti. Mangio solo ciò che è sicuro. Non posso nemmeno assumere la maggioranza dei farmaci. Non ho mangiato aglio da quando mi è stata diagnosticata la malattia“.

