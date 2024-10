Crolla terreno di una casa: sepolto vivo sotto le macerie, poi il dramma

Il tragico episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, domenica 13 ottobre 2024, attorno alle ore 17. Il proprietario di una villetta si trovava in giardino per fare dei lavori. L’uomo è finito in un cedimento di un terrapieno di uno scavo nel suo giardino di casa ed è rimasto sepolto ad una profondità di 2 metri e mezzo. Poi il dramma. (Continua dopo le foto)

Cinisello Balsamo, 61enne finisce in uno scavo nel giardino di casa

L’incidente è accaduto ieri in una villetta situata in via Alessandro Volta 66, a Cinisello Balsamo, nella provincia di Milano. Protagonista del fatto, un uomo di 61 anni che stava facendo dei lavori nel giardino di casa sua. Ad un certo punto, il terreno avrebbe ceduto risucchiando l’uomo ad una profondità di circa due metri e mezzo. Quando sono arrivati i soccorritori, avevano già capito che la situazione era critica. (Continua dopo le foto)

I soccorsi

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e l’ambulanza ma l’operazione di salvataggio è apparsa subito complessa. Sono intervenuti anche gli specialisti dell’Urban Search And Rescue (Usar) e il nucleo Cinofili per cercare di localizzare la povera vittima. Sin da subito si era capito che le condizioni dell’uomo erano apparse critiche. Le operazioni di recupero sono andate avanti per quasi due ore e sono state rese particolarmente difficili a dall’instabilità del terreno, che ha messo in pericolo anche gli stessi vigili del fuoco. Sfortunatamente, l’uomo è stato trovato morto. Ma perché è finito nella buca?

