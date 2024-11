“La Talpa”, chi è stato eliminato: il concorrente costretto ad abbandonare – Dopo complicate prove e molti sospetti, è arrivata la seconda eliminazione al termine della seconda puntata de La Talpa, in onda ieri sera, lunedì 11 novembre 2024, su Canale 5. (continua a leggere dopo le foto)

“La Talpa”, chi è stato eliminato alla seconda puntata

Nella corte delle spie, Diletta Leotta ha illustrato le regole del test finale a cui hanno preso parte tutti i concorrenti tranne Andrea Preti, che ha ottenuto l’immunità, vincendo l’asta e togliendo 13.500 euro al montepremi iniziale di 23mila euro e portandolo a 9500 euro. “Dovete rispondere a 15 domande sull’identità della Talpa. Chi dà più risposte sbagliate è fuori”, ha chiarito la padrona di casa. Ad uscire sconfitto dal gioco Marco Melandri, che ha dovuto abbandonare “La Talpa”. Dopo Ludovica Frasca è lui il secondo concorrente eliminato dal programma Mediaset. (continua a leggere dopo le foto)

Cos’è successo alla seconda puntata de “La Talpa”: chi ha dovuto abbandonare il gioco

Marco Melandri ha sbagliato il test finale di Diletta Leotta riguardo l’identità della talpa e per questo motivo è stato eliminato dal gioco. “Ho sbagliato persona, dovevo cercare all’asta. Non me l’aspettavo, credevo di avere le idee un po’ più chiare. Non ero pronto per questo gioco. Non sono io la talpa”, le parole del pilota prima di essere raggiunto dai compagni che lo hanno salutato.

