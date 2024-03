Home | La notizia sulla First Lady gela il mondo intero: “È sparita, come Kate”

L’assenza prolungata di Kate Middleton dalle scene pubbliche sta facendo preoccupare i suoi sudditi. Da dopo l’operazione urgente all’addome, la Principessa inglese è letteralmente scomparsa dai radar. Ora tutti attendono un suo ritorno nel giorno di Pasqua. Nel frattempo, però, oltre a Kate Middleton, sembra essere scomparsa nell’ultimo periodo anche la First Lady sudcoreana, Kim Keon-hee. Un mistero molto simile a quello che ruota intorno alla moglie di William. (Continua a leggere dopo la foto)

Kim Keon-hee, la First Lady coreana sarebbe “sparita da 4 mesi”

Oltre a Kate Middleton,un’altra figura femminile di spicco starebbe facendo preoccupare il suo popolo a causa di una misteriosa assenza dalle scene pubbliche. Anche la First Lady sudcoreana, Kim Keon-hee, sembrerebbe essere scomparsa nel nulla. La moglie del presidente Yoon Suk-yeol non si farebbe vedere in pubblico da quattro mesi. Il suo ultimo impegno presidenziale, come riporta Libero, risalirebbe a Dicembre 2023 proprio come la principessa del Galles. Solo che mentre nel caso di Kate Kensigton Palace ha rilasciato dei comunicati parlando di un’operazione all’addome e di una convalescenza piuttosto lunga, nel caso della Keon-hee invece il governo di Seoul non avrebbe detto una parola.

