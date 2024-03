La Famiglia Reale Inglese è finita al centro del gossip. Com’è noto, quando si parla di reali si tende a dare alla realtà delle caratteristiche anche un po’ magiche e fiabesce. E così in questi giorni intorno alla “scomparsa” di Kate Middleton dalle scene pubbliche ha portato alla nascita di numerose teorie anche decisamente fantastiche. L’annuncio dell’intervento all’addome, la sparizione dalla scena pubblica, la foto ritoccata, le paparazzate con scatti sfocatissimi, il mistero su Kate Middleton si infittisce. In questi giorni i media hanno parlato anche di presunti tradimenti, adesso però la preoccupazione è salita perché una fonte avrebbe rilevato un ulteriore dettaglio a dir poco scioccante. (Continua a leggere dopo la foto)

Kate Middleton, cresce la preoccupazione: cosa sta succedendo

L’annuncio dell’intervento all’addome, la sparizione dalla scena pubblica, la foto ritoccata, le paparazzate con scatti sfocatissimi, il mistero su Kate Middleton si infittisce. In questi giorni i media hanno parlato anche di presunti tradimenti e addirittura di violenze domestiche. In queste ore la preoccupazione per la sorte di Kate è alle stelle. Una fonte, come riportato da Biccy, avrebbbe rivelato che lo staff di Kate non riuscirebbe a vederla e contattarla. Al magazine americano US Weekly, la fonte avrebbe detto: “Alcuni membri dello staff di Kate non sono stati in grado di vederla o parlarle in questi mesi, non ci sono riusciti. Intorno a lei è stata creato un alto muro di silenzio, alcuni collaboratori non sapevano nemmeno dell’intervento finché non è stato annunciato, quindi ha colto tutti di sorpresa. Questo ha alimentato la loro preoccupazione. Adesso solo poche persone della famiglia reale sanno cosa sta realmente accadendo e tengono la bocca chiusa. Kate ha ricevuto la visita di re Carlo e di sua moglie, ma per il resto è coperta da un velo di segretezza. Questo sta creando preoccupazione nello staff della Middleton, che non riesce a contattarla”.

