Home | Italia in lutto, ci lascia una grande donna

Italia in lutto, ci lascia una grande donna – Morta Clio Napolitano a distanza di poco meno di un anno dalla scomparsa del marito, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, deceduto lo scorso 22 settembre 2023 a 98 anni. La donna si è spenta morta a Roma, dopo una lunga malattia. L’ex “first lady” avrebbe compiuto 90 anni a novembre. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Caso Sangiuliano, Boccia si scaglia contro Meloni

Leggi anche: Politica in lutto, addio allo storico ex ministro

Italia in lutto, ci lascia una grande donna

Nata a Chiaravalle, in provincia di Ancona, figlia di un confinato dal fascismo, Clio Bittoni studiò giurisprudenza a Napoli dove aveva studiato Giorgio Napolitano. Nel 1959 il primo incontro e il matrimonio. «Ero stato fortemente attratto da quella ragazza, più giovane di me, che avevo visto in ambienti del partito», le parole dell’ex capo di stato. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Assegno unico per i figli, la decisione della Meloni scatena la bufera

Leggi anche: Giorgia Meloni scomparsa nel nulla, le ipotesi

Morta Clio Bittoni Napolitano, la moglie dell’ex capo dello stato aveva 89 anni

Avvocata della Lega delle Cooperative, Clio Bittoni Napolitano è stata sposata con l’ex presidente della Repubblica per 64 anni. Dal loro matrimonio sono nati due figli: Giovanni e Giulio. «Quello che ci unisce veniva dell’educazione familiare. Conservo una memoria profonda di quel bastian contrario anti staliniano. Abbiamo il senso della famiglia, che ci ha aiutato a superare anche i momenti difficili, alti e bassi della vita», raccontò in un’intervista Giorgio Napolitano.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva