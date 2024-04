La nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2024 non è iniziata con il botto. Infortuni e ritiri volontari stanno decimando il cast del noto reality di Canale 5 condotto da Vladimir Luxuria. Inoltre, Mediaset sta riscontrando numerosi problemi anche a livello di ascolti, il programma non sembra decollare e i telespettatori preferiscono vedere altro. In queste ore è giunta un’altra novità per quanto riguarda la messa in onda del programma. (Continua a leggere dopo le foto)

“L’Isola dei Famosi”, cambia il giorno della messa in onda: il motivo

Da diverse settimane su Canale 5 va in onda il promo dello spin off di Io Canto condotto stavolta da Michelle Hunziker, che ha preso il posto di Gerry Scotti. Tuttavia in questo promo non è mai stata svelata la data di partenza mettendo semplicemente un ‘prossimamente’. Ebbene si segnala che in queste ultime ore la stessa Publitalia ha fatto finalmente luce sulla data di partenza del talent show su Canale 5. Difatti il programma, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, dovrebbe iniziare lunedì 13 Maggio, andando così a prendere il posto de L’Isola dei Famosi. Che fine farà il reality? Molto probabilmente cambierà giorno della messa in onda.

