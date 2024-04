“L’Isola dei Famosi”, nasce la prima coppia: chi si sta avvicinando

La nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2024 non è partita con il botto. Il programma condotto da Vladimir Luxuria sta facendo decisamente fatica a decollare in termini di ascolti. Inoltre, i numerosi infortuni e ritiri stanno decimando i concorrente. Nonostante tutto a Cayo Cochinos potrebbe nascere molto presto la prima coppia di questa nuova edizione del reality di Canale 5. Ci sono due naufraghi che negli ultimi giorni si stanno avvicinando parecchio e che sono anche stati beccati a flirtare al chiaro di Luna. (Continua a leggere dopo le foto)

“L’Isola dei Famosi”, nasce la prima coppia tra i naufraghi

Arriva l’amore sull’Isola dei Famosi 2024. Due naufraghi, che negli ultimi giorni si stanno avvicinando parecchio, sono stati beccati a flirtare al chiaro di Luna. Mercoledì notte Artur Dainese e Khady Gueye hanno guardato insieme le stelle e poi si sono seduti accanto, davanti al falò ad ascoltare Joe Bastianich che si è messo a cantare e suonare la chitarra per il gruppo. I due isolani sono inseparabili, nell’ultima settimana si sono avvicinati ancora di più e venerdì pomeriggio hanno anche disturbato Valentina Vezzali e Alvina Verecondi Scortecci, che stavano cercando di riposare: “Scusate se vi interrompiamo, ma volevamo fare un sonnellino pomeridiano. Se non è un problema andate a fare pucci pucci un po’ più in la se non è troppo disturbo“.

