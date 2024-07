Gru crolla in strada e colpisce auto di passaggio: c’è una vittima

Gli incidente sul lavoro sono una realtà che non può essere sottovalutata. Una gru è crollata in strada ed ha colpito un’automobile di passaggio. Purtroppo, nonostante il tempestivo intervento sia dei soccorsi che delle Forze dell’Ordine, è stata registrata una vittima. Vediamo insieme una prima ricostruzione dei fatti ad opera degli inquirenti giuti sul luogo del disastro. (Continua a leggere dopo le foto)

Florida, gru crolla in strada e colpisce un’auto: i fatti

Una gru si è staccata mentre lavorava ai piani alti di un edificio ed è precipitata sulla strada dove passavano centinaia di auto, finendo per colpire un taxi dentro cui c’erano due persone. L’autista è riuscita ad uscire subito dopo il devastante impatto, mentre la persona che era con lei in macchina ha riportato ferite gravi, è morto invece l’operaio che lavorava nella gru. Come riportato da Leggo, la tragedia risale allo scorso 4 aprile, ma solo in questi giorni è stato diffuso il video dalla polizia di Fort Lauderdale (Florida). Nelle immagini si vede il pezzo di gru cadere, poi lo schianto sulla strada, in particolare con il taxi guidato da Carol Ziser, illesa, a differenza di Gemmalyn Castillo, la donna che viaggiava con lei, per cui è stato richiesto il trasferimento in ospedale. Non ce l’ha fatta invece Jorge De La Torre, l’operaio 27enne che stava lavorando con la gru.

