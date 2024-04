“Grande Fratello”, perché si parla di ‘vendetta’ di Alfonso dopo la vittoria di Perla

Nonostante sia finito da un paio di settimane, il Grande Fratello 2023 continua a far parlare di sé. Beatrice Luzzi ha perso la finale contro Perla Vatiero, ex volto di Temptation Island, ma per tantissimi è stata proprio lei la trionfatrice del reality show condotto da Alfonso Signorini. Sembra che anche il padrone di casa la pensi come il pubblico di Canale 5 e per questo sembra essersi “vendicato” in un modo decisamente particolare. (Continua a leggere dopo le foto)

“Grande Fratello”, Signorini si “vendica” della vittoria di Perla: ecco come

Beatrice Luzzi, ospite a Verissimo,ha parlato dei dissidi con i suoi coinquilini e della sua esperienza nella casa del Grande Fratello. L’attrice ha detto che spesso bisogna dire la verità anche se è cruda, e questo ha creato dei malumori con gli altri concorrenti. Beatrice Luzzi, è stata infatti la concorrente che ha raggiunto il record di nomination nella storia del Grande Fratello ma è anche quella che ha vinto più televoti uscendone vincitrice. Ovviamente escludendo l’ultimo, quello che ha portato alla vittoria di Perla Vatiero.

L’ex concorrente ha dichiarato: “Sono un pò cruda, che non significa che sono cattiva o irrispettosa, ma ho il coraggio di dire la verità che può far male sul momento ma aiuta a costruire qualcosa”. Questa settimana il magazine Chi, diretto dal conduttore del Grande Fratello, Alfonso Signorini, ha dedicato la copertina a Beatrice Luzzi con tanto di titolo ”Vi spiego perché ho vinto io” e ovviamente sui social sono arrivati tantissimi commenti.

