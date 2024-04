“Grande Fratello”, la brutta notizia sulla concorrente fuori dalla casa: cosa succede

Il Grande Fratello 2023 si è finalmente concluso e gli ex protagonisti hanno ripreso in mano la loro vita. Ovviamente tutti stanno cercando di portare avanti sia le amicizie che le relazioni nate all’interno della casa più spiata d’Italia. In questi giorni sia i vari esperti di gossip che i fan del reality hanno notato una cosa molto particolare: una gieffina sembra essere stata esclusa da tutto e da tutti. (Continua a leggere dopo le foto)

“Grande Fratello”, Angelica esclusa dai gieffini? L’indiscrezione

Nonostante il Grande Fratello 2023 sia finito, continuano a fare notizia i rapporti tra gli inquilini dell’ultima edizione. Nel corso dei giorni trascorsi lontano dalle telecamere, molti rapporti di amicizia che erano nati dentro la casa, poi alla prova della vita reale sono finiti in frantumi: è il caso di Federico Massaro e Greta Rossetti, e quello di Stefano Miele e Sergio D’Ottavi. Ma adesso si scopre che c’è anche dell’altro. Deainira Marzano, l’esperta sociale di gossip, ha sganciato poco fa dal proprio profilo Instagram una notizia bomba che ha scatenato subito molte reazioni tra gli appassionati del reality. Sembra infatti che i gieffini si siano coalizzati tra di loro per tenere alla larga dai loro incontri una concorrente del GF.

