“Grande Fratello”, Giselda Torresan smascherata: «È finita la recita»

La ex-gieffina Giselda Torresan è al centro di una polemica social nella quale molti utenti stanno cercando di “smascherarla”. Sono in molti a credere che il suo essere emersa come influencer di successo non sia compatibile con la personalità ingenua e genuina che ha sempre voluto mostrare dai tempi del GF. Ecco cosa è successo.

Giselda Torresan e l’esperienza al Grande Fratello

Giselda Torresan ha attirato l’attenzione dei media dopo la sua partecipazione all’ultima edizione del “Grande Fratello”. La concorrente si è presentata al pubblico del reality show come una ragazza semplice di montagna e la sua personalità è sembrata subito porsi in netto contrasto con quella del “concorrente tipo” del reality show di Mediaset. In molti avevano cominciato a sospettare che la ragazza avrebbe in parte costruito la sua immagine tramite la forzatura di alcune sue caratteristiche. Da lì si erano aperte diverse polemiche: qualcuno si era interrogato anche sull’accento veneto molto marcato di Giselda sollevando qualche dubbio sull’autenticità del suo modo di parlare e comportarsi.

Giselda dopo il reality

Dopo l’esperienza al Grande Fratello, Giselda Torresan ha partecipato a diverse interviste e programmi televisivi come ad esempio “Verissimo”, condividendo riflessioni sulla sua vita post-reality e affrontando tematiche serie come il bullismo di cui è stata personalmente vittima. Giselda aveva espresso il desiderio di lavorare in una malga e diventare guida alpina, manifestando la sua passione per la montagna e coinvolgendo i suoi seguaci in progetti legati all’abbigliamento tecnico. Ma vediamo perché Giselda è tornata sotto i riflettori oggi.

