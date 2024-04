Giuseppe Garibaldi, la bellissima notizia dopo il “Grande Fratello”

Giuseppe Garibaldi è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione del “Grande Fratello“. Il calabrese è arrivato ad un passo dalla finale del noto reality show. Adesso, dopo l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, è arrivata una bellissima notizia per lui e per tutti i suoi fan. (Continua…)

Chi è Giuseppe Garibaldi

Giuseppe Garibaldi è divenuto famoso grazie alla sua partecipazione all’ultima edizione del “Grande Fratello”, reality show condotto da Alfonso Signorini andato in onda su Canale 5. Di professione bidello, Giuseppe ha trent’anni e viene dall’Aspromonte, in Calabria. Il suo nome richiama quello dell’eroe dei due mondi ed in merito alla discendenza Garibaldi ha dichiarato: “È stato ferito in Aspromonte e si dice che quando è stato ferito, si è approcciato con nuove Anite e da lì è nata tutta la dinastia dei Garibaldini”. Oltre al lavoro come bidello, Giuseppe lavora anche come barman a Crena.

Prima di partecipare al “Grande Fratello”, Garibaldi è già apparso in tv in una sketch comedy su Italia Uno. Adesso, a distanza di qualche settimana dalla fine del reality, è arrivata una bellissima notizia. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)