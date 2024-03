Lenedì sera, 4 Marzo 2024, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello 2023. Tantissimi gli argomenti trattati nel corso della diretta da parte del padrone di casa Alfonso Signorini. Non è stata facile la 40esima puntata del Grande Fratello per Mirko e Perla. Anche se separati da mesi, con lei in casa e lui fuori, sono stati ancora protagonisti della diretta andata in onda su Canale 5. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: “Grande Fratello”, Beatrice è preoccupata: l’appello improvviso

Leggi anche: “Grande Fratello”, Federico attacca Perla e scoppia una lite furiosa: intervengono gli altri concorrenti

Leggi anche: “Grande Fratello”, è successo dopo l’abbandono di Maddaloni

Leggi anche: “Grande Fratello”: Cesara Buonamici attacca Beatrice Luzzi, ma lei la smonta in diretta

“Grande Fratello”, Mirko rompe il silenzio su Perla

Una puntata decisamente complessa quella di lunedì 4 Marzo 2024 per Mirko e Perla. I due sembrava che fossero tornati insieme dopo il “ti amo” e gli ultimi faccia a faccia, ma da quando lei ha stretto amicizia con Alessio Falsone, uno degli ultimi concorrenti entrati in gioco, sono arrivati i problemi. Per quanto sia Perla che Alessio abbiano sempre negato un coinvolgimento importante, Mirko non ha nascosto la sua gelosia. Che è evidentemente esplosa dopo la clip in cui la ex parlava in codice di lui e Alessio con Sergio e Greta, l’ormai famoso discorso della scarpa vecchia e della scarpa nuova. E dopo che Perla, messa alle strette, ha confessato, ha avuto un ulteriore confronto con lui nello studio di Alfonso Signorini.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”