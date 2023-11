“Grande Fratello”, cosa ha detto Mirko all’ex Perla: esplode la polemica – Durante la puntata del 16 novembre 2023 al Grande Fratello Vip è entrata Perla Vatiero. La giovane ha salutato tutti e poi ha avuto un incontro con Mirko Brunetti, il suo ex fidanzato con il quale si è lasciata dopo 5 anni di relazione in seguito alla partecipazione a Temptation Island. Allo show dei sentimenti lui si è legato a Greta Rossetti, con cui ora sarebbe in crisi; lei invece ha avuto una liason con Igor. Il gieffino nella Casa avrebbe detto qualcosa sottovoce alla ex fidanzata. (continua a leggere dopo le foto)

“Grande Fratello”, cosa ha detto sottovoce Mirko all’ex Perla Vatiero: è polemica

Ad accogliere in Casa Perla Vatiero sono state solo le donne, invitate da Alfonso Signorini ad attenderla in salotto mentre gli uomini venivano isolati nella camera da letto. La ragazza poi è stata invitata a nascondersi e ad attendere dietro al divano l’arrivo di Mirko Brunetti. Convocato con una scusa, il giovane ha pensato di essere vittima di uno scherzo prima di ritrovarsi davanti la ex. La presenza di Perla Vatiero al “Grande Fratello Vip” creerà non poche dinamiche. Già tre gieffini hanno già ammesso di essere interessati esteticamente alla concorrente. Stiamo parlando di Massimiliano Varrese, Giuseppe Garibaldi e Vittorio Menozzi, che sarebbero determinati a fare di tutto per provare a far breccia nel cuore della giovane. (continua a leggere dopo le foto)

Mirko Brunetti, le parole sottovoce all’ex Perla Vatiero fanno infuriare il web

Mirko Brunetti stesso ha ammesso con Angelica che l’ingresso di Perla nella Casa potrebbe modificare l’andamento del suo percorso. “Potrebbero accadere cose inaspettate”, ha ammesso il giovane che non ha mai nascosto di essere rimasto profondamente legato alla ex fidanzata. Pochi minuti dopo l’arrivo di Perla improvvisamente Mirko si è lasciato sfuggire qualcosa mentre erano seduti sul divano. Le ha sussurrato una frase che ha fatto subito scoppiare la polemica sui social. (continua a leggere dopo le foto)

L’ingresso a sorpresa della giovane spiazza il gieffino

Secondo quanto notato da alcuni utenti sui social, Mirko avrebbe chiesto a Perla Vatiero di coprirsi maggiormente perché forse si stava vedendo qualcosa in più a causa del vestito indossato dall’ex “Temptation Island”. La ragazza si è subito coperta, ma non sono mancate le critiche degli utenti: tra i tanti commenti “Iniziamo col botto” o “Da qui si capisce che la storia con Greta è un po’ una messinscena”. Sotto al filmato postato da un utente TikTok è apparso anche un altro commento: “Credo che le abbia detto di aggiustarsi il vestito, non di coprirsi”. Come va interpretata la frase di Brunetti? Il tempo forse ci darà qualche risposta.