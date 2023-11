Giampiero Mughini Grande Fratello. Ieri sera, durante la puntata del reality show di Canale 5, il giornalista e opinionista televisivo è scoppiato in lacrime. Mughini, infatti, ha vissuto un’emozione molto forte, quasi inaspettata. È un momento davvero commovente. Le lacrime di Mughini hanno fatto emozionare anche i telespettatori. (Continua…)

“Grande Fratello”, Giampiero Mughini in lacrime

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del “Grande Fratello“, reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. È stata una puntata ricca di sorprese e colpi di scena. Nella casa più spiata d’Italia sarebbe dovuta entrare Perla, ma il suo ingresso è stato rimandato a causa del Covid. L’ex fidanzata di Mirko, infatti, è risultata positiva. Anche Giampiero Mughini ha ricevuto una bellissima sorpresa: nella casa è entrata la moglie. Mughini si è emozionato ed ha fatto emozionare anche il pubblico. (Continua…)

Giampiero Mughini incontra la moglie

Nella puntata di ieri sera del “Grande Fratello”, Giampiero Mughini ha incontrato la moglie. La donna ha fatto il suo ingresso nella casa per fare una sorpresa al marito. Per fortuna, grazie alla complicità della produzione, non c’è stato alcun “freeze”. I due hanno potuto abbracciarsi e dialogare come se stessero a casa propria. Mughini si è emozionato nel riabbracciare la moglie ed ha esclamato: “Cosa c’è in un rapporto importante se non la condivisione delle piccole cose quotidiane?”.

I due hanno poi raccontato com’è nata la loro storia d’amore. “Io ero la costumista e lui partecipava ad una trasmissione“, ha detto la moglie. “Dopo alcune traversie iniziali, lei ha fatto il primo passo sotto forma di una telefonata, dicendomi se andavamo assieme al cinema o a cena. Siamo andati al cinema e a cena per circa un anno di seguito. Un anno senza che ci fosse una parola ‘losca’”, ha aggiunto Mughini. (Continua…)

La triste notizia

Nella puntata di ieri sera però, oltre ad incontrare la moglie, Giampiero Mughini ha ricevuto anche una brutta notizia. La sua cagnolina non sta bene: “È peggiorata“. Ha 14 anni ed è molto sofferente. La produzione del programma, però, ha concesso a Mughini di incontrare i suoi amici a quattro zampe e il giornalista si è commosso.