“Grande Fratello”, notizia bomba sul concorrente: chi è a rischio eliminazione

Grande Fratello anticipazioni stasera. Tutto pronto per una nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Il cerchio si stringe anche se la finale sembra al momento molto lontana. Il reality show, infatti, potrebbe essere nuovamente prolungato e finire nel 2024. Questa sera, però, ci sarà una nuova eliminazione nella casa del “Grande Fratello”. Stando ai risultati dei sondaggi, un concorrente rischia seriamente di uscire definitivamente dal gioco. (Continua…)

Leggi anche: “Grande Fratello”, la concorrente sparisce dalla casa: tutti preoccupati

Leggi anche: “Grande Fratello”, Giuseppe Garibaldi inizia a sanguinare davanti a Beatrice: attimi di panico nella casa

“Grande Fratello”, le anticipazioni di stasera

Questa sera, lunedì 13 novembre 2023, andrà in onda una nuova puntata del “Grande Fratello“, reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. La puntata di stasera sarà sicuramente ricca di sorprese e colpi di scena. C’è grande attesa per l’ingresso di Perla nella casa più spiata d’Italia. La ragazza potrebbe ricongiungersi con il suo ex fidanzato, con il quale ha partecipato a “Temptation Island”. Al momento, però, non sappiamo se Perla entrerà stasera nella casa più spiata d’Italia. Durante la puntata sarà poi annunciato il nuovo eliminato. Al televoto ci sono Ciro, Giuseppe e Jill. (Continua…)

Leggi anche: “Grande Fratello”, Alfonso smonta Garibaldi in diretta

Leggi anche: “Grande Fratello”, l’annuncio di Alfonso a fine puntata gela il pubblico

“Grande Fratello”, chi sarà eliminato stasera

Nella scorsa puntata del reality show di Canale 5 al televoto sono finiti Giuseppe Garibaldi, Ciro Petrone e Jill Cooper. Qualunque sia il risultato del televoto sarà un’eliminazione abbastanza sofferta. Sia Giuseppe, che Ciro, che Jill, infatti, sono molto apprezzati all’interno della casa e la loro eliminazione lascerà gli altri inquilini della casa con l’amaro in bocca. Stando ai risultati dei sondaggi, il favorito per uscire definitivamente dal gioco è Giuseppe Garibaldi. Se così fosse sarebbe un brutto colpo soprattutto per Beatrice Luzzi. (Continua…)

Come procede il flirt tra Giuseppe e Beatrice

Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi sono una delle coppie nate all’interno della casa del “Grande Fratello”. La loro storia d’amore, però, è stata piuttosto corta. L’attrice ha deciso di interrompere quasi subito il flirt, perchè non ha fiducia nel coinquilino. Giuseppe, infatti, ha dichiarato di essere molto preso da Samira Lui, concorrente eliminata dal gioco. Tra loro due adesso si è inserito Massimiliano Varrese, formando un triangolo perfetto. Se Giuseppe dovesse essere eliminato, Massimiliano avrebbe campo libero.