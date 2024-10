“Grande Fratello”, chiesta l’espulsione per Lorenzo: il gesto che fa infuriare il pubblico – Tra i protagonisti di questa nuova edizione del “Grande Fratello” senz’altro Lorenzo Spolverato, classe 1996, modello con alle spalle varie esperienze lavorative. Durante l’ultima diretta il giovane ha avuto un duro scontro con Iago Garcia, che ha detto di non condividere i modi di fare del ragazzo e il suo atteggiamento nei confronti delle donne. Al termine della puntata Spolverato si è sfogato con Helena Prestes e le ha svelato quel che ha intenzione di fare per mandare a casa il suo “nemico”. Ma non è finita qui: su “X” in queste ore ha preso a circolare un filmato che mostra Lorenzo compiere un gesto poco piacevole. Alcuni telespettatori, indignati, chiedono a gran voce sui social addirittura la squalifica del giovane concorrente. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: “Otto e Mezzo”, paura in diretta per Angela Rodicio: “Tremano le case”

Leggi anche: Fedez a “Belve”, la reazione al veleno di Selvaggia Lucarelli

“Grande Fratello”, chiesta l’espulsione per Lorenzo: il gesto che fa infuriare il pubblico (VIDEO)

Che tra Lorenzo Spolverato e Iago Garcia non scorra buon sangue non è un segreto per nessuno. E nel corso dell’ultima puntata del “Grande Fratello” i due l’hanno fatto capire. Nella diretta di ieri, giovedì 3 ottobre 2024, Spolverato e Garcia hanno avuto un duro diverbio: l’attore spagnolo ha accusato il suo inquilino di essere un abile giocatore e di non rispettare le altre donne della casa. L’allusione a Shaila Gatta e Helena Prestess. Iago ha poi rivolto un’accusa pesante al ragazzo: “Devi controllare la tua aggressività, hai questo atteggiamento anche con le ragazze”. E un filmato che circola su “X” sembrerebbe confermare questa natura impulsiva del modello. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: “Affari tuoi”, le new entry per la Basilicata spaventano la concorrente

Leggi anche: “Grande Fratello, Lorenzo confessa il suo piano contro Iago Garcia

“Grande Fratello”, chiesta l’espulsione per Lorenzo Spolverato: ecco perché

Iago Garcia ha spiegato al pubblico di Canale 5 cosa lo infastidisce di Lorenzo: “La mia filosofia è che per mantenersi dritti, bisogna essere flessibili. Io lo sono, non sto qua per giocare e uscire nelle clip. Non sto qua a portare la peggior parte di me stesso quando ricevo una critica. Invece questa persona quando riceve una critica, reagisce con aggressività. Lui ha un atteggiamento aggressivo che dovrebbe controllare. Dovrebbe riflettere sulla sua attitudine. Anche quando parla con le donne ha questo atteggiamento aggressivo”. Il modello milanese ha replicato così: “Può essere che io a volte vado fuori controllo. Ho fatto un lungo autocontrollo, lui non sa niente di me, ma devo ancora lavorarci. Iago non si fida delle persone, ha i pregiudizi. In puntata ha approfittato che io stessi parlando con Tommy, mi ha attaccato su cose non vere. Iago mi ha mancato di rispetto. Ce l’ha con chi è entusiasta della vita, non perdo il sorriso neanche se mi succede qualcosa. Vado d’accordo con tutti”. A detta di Iago Lorenzo avrebbe dei problemi a gestire la rabbia e va su tutte le furie ad ogni critica. E non è l’unico a pensarla così: su “X” tanti utenti stanno rilanciando un filmato, in cui si vede Spolverato compiere un brutto gesto nei confronti di Helena Prestes, e chiedono alla produzione del “GF” di intervenire.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva