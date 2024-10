“Grande Fratello”, Lorenzo confessa il suo piano nella notte: “Cosa farò” – Iniziano a venir fuori le prime dinamiche all’interno della Casa del “Grande Fratello”. Amicizie, interessi, passioni, litigi: gli animi hanno preso a scaldarsi e qualcuno già comincia a studiare una strategia per rimanere in gioco il più a lungo possibile. Lorenzo Spolverato, nei giorni scorsi, ha consigliato una sorta di piano a Luca Giglio e gli ha suggerito di restare vicino a Jessica Morlacchi perché ‘lei è molto forte’. Ieri sera, giovedì 3 ottobre 2024, Shaila Gatta ha dichiarato di vedere Lorenzo come un amico e di voler approfondire la conoscenza con Javier Martinez. Nella notte Spolverato si è sfogato con Helena e ha espresso quel che ha intenzione di fare. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: “Affari tuoi”, le new entry per la Basilicata spaventano la concorrente

Leggi anche: “Otto e Mezzo”, paura in diretta per Angela Rodicio: “Tremano le case”

“Grande Fratello”, Lorenzo Spolverato confessa il suo piano nella notte: “Cosa farò”

Nel corso dell’ultima diretta del “Grande Fratello”, Shaila Gatta ha spiegato di vedere Lorenzo Spolverato come un amico: «Non c’è più un quadrilatero, Helena e Lorenzo possono conoscersi meglio, io lui lo vedo come un amico. Da ieri mi sono concentrata su Javier. Anche perché io non vorrei mai far soffrire un’altra donna e mi sono affezionata ad Helena». Ma non è finita qui, perché durante la pausa pubblicitaria Spolverato ha manifestato i suoi dubbi su Shaila. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Fedez a “Belve”, la reazione al veleno di Selvaggia Lucarelli

Leggi anche: Fabrizio Corona nei guai, la minaccia di Selvaggia Lucarelli dopo le pesanti affermazioni

“Grande Fratello”, il piano di Lorenzo Spolverato contro Iago Garcia

«Non è andata come dice lei. Non ti dice tutto quello che dovrebbe dirti, tu fatti furba e inizia a guardare di più. Lei è ambigua. Io sono un amico? Ieri mi ha detto ‘mi manchi’, te lo giuro. In che senso? Le manco come amico? Inizia a fidarti di me. Lei non la racconta giusta. Io non so se lei ha un piano o cosa, ma con me non si è comportata sempre da amica», ha dichiarato Lorenzo Spolverato ad Helena Prestes mentre veniva trasmesso uno stacco pubblicitario.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva