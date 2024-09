Fabrizio Corona nei guai, la minaccia di Selvaggia Lucarelli dopo le pesanti affermazioni

Fabrizio Corona nuovamente nei guai, questa volta per alcune affermazioni spese nei confronti di Selvaggia Lucarelli. Non è la prima volta che i due si scontrano, ma in questa occasione, la giornalista ha minacciato di passare alle vie legali. Cosa ha scatenato questa reazione? Una recente puntata del podcast Gurulandia, intitolata “Dissing Fedez – Tony Effe, tutta la verità”. Le dichiarazioni di Corona hanno infastidito Selvaggia Lucarelli che ha preso subito provvedimenti. (Continua dopo le foto)

Cosa ha detto Fabrizio Corona nel podcast

Lo scorso martedì, 24 settembre 2024, l’ex re dei paparazzi ha parlato anche di Selvaggia Lucarelli nell’ultima puntata del podcast Gurulandia. Corona ha fatto delle pesantissime affermazioni che riguardano la giurata di Ballando con le Stelle, collegandola addirittura ai tentativi di Fedez di farla finita. Corona ha anche fatto intendere che Giulia De Lellis avrebbe inviato in anticipo il testo del nuovo singolo del rapper “Allucinazione Collettiva” a Selvaggia. Non sono mancati poi attacchi gratuiti, frecciatine volgari e bodyshaming. Coma ha reagito la giornalista? (Continua dopo le foto)

Selvaggia Lucarelli minaccia di querelare Fabrizio Corona: cos’è successo

Le pesanti affermazioni di Fabrizio Corona hanno scatenato una forte reazione da parte della giornalista, che ha affidato la sua difesa a una lettera formale inviata al responsabile del programma. “Nella lettera, firmata dall’avvocato di Selvaggia Lucarelli, si esprime sdegno e totale distacco nei confronti delle affermazioni dell’uomo, definite “gravi e diffamatorie”. L’accusa è che lui durante il suo intervento, abbia fatto pesanti allusioni e insinuazioni personali contro la Lucarelli, sostenendo che lei fosse stata coinvolta in vicende particolarmente delicate, tra cui un “presunto ruolo nel tentato suicidio di Fedez”, si legge su Mow Mag, che riporta la notizia. Poco dopo è arrivata anche la reazione di Fabrizio Corona alla minaccia di Selvaggia Lucarelli.

