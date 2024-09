“Affari tuoi”, Max Giusti svela come funzionano le vincite e le tattiche del “Dottore” (VIDEO)

Max Giusti, ex conduttore di “Affari tuoi”, è stato intervistato Daniele Tinti e Stefano Rapone durante l’ospitata nel podcast da loro ideato, “Tintoria”. In questa occasione, il comico ha condiviso la sua passata esperienza come conduttore del gioco su Rai 1 rivelando anche i retroscena del funzionamento di gioco e mettendo in luce anche alcune tattiche del “Dottore”. (Continua a leggere dopo la foto…)

Max Giusti ospite al podcast “Tintoria”

Come ogni martedì, ieri 24 settembre, è uscita una nuova puntata del podcast Tintoria, nella quale i creatori hanno ospitato il noto comico e conduttore italiano, Max Giusti. Durante l’intervista, tra risate e battute, il comico ha raccontato anche della sua esperienza come conduttore di Affari Tuoi. Il popolarissimo show dei pacchi è tornato sotto i riflettori nelle ultime settimane dopo il passaggio di conduzione da Amadeus a Stefano De Martino. Amadeus, infatti, ha lasciato la Rai per approdare sul Nove, segnando così un cambiamento importante anche per Sanremo, che sarà condotto da Carlo Conti. (Continua a leggere dopo la foto…)

La nuova avventura di De Martino ad “Affari Tuoi”

De Martino, dal canto suo, si è imbarcato nella nuova avventura televisiva con entusiasmo: approdare all’ammiraglia Rai per lui è sintomo di una grande fiducia dell’azienda nei suoi confronti. La sfida è quella di tenere alto il successo di “Affari tuoi” (in senso pratico tenere alti gli ascolti), con un nuovo taglio di conduzione. Ma saprà il gioco resistere al passare del tempo e continuare ad intrattenere il pubblico italiano? Il format sembra pensato nel dettaglio proprio a questo scopo e Max Giusti ha avuto modo di scendere nel dettaglio raccontando qualche retroscena del programma.





