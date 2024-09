Home | Amadeus, brutto risveglio per il conduttore: questa non ci voleva

Brutte notizie per Amadeus. Il conduttore è tornato in televisione domenica, 22 settembre 2024, alla guida di Chissa chi è, il programma televisivo che sulla Rai si chiamava I Soliti Ignoti. Quest’anno, Amadeus ha lasciato la Rai per passare a Discovery: il suo percorso in televisione continuerà su canale 9. Una scelta che al momento però, non sembra vincente. Cos’è successo durante la serata di ieri, lunedì 23 settembre 2024? (Continua dopo le foto)

Il palinsesto di lunedì 23 settembre 2024

Il palinsesto televisivo di lunedì 23 settembre 2024 ha offerto ai telespettatori un’ampia scelta, nonostante in Rai sono state trasmesse diverse repliche a causa di uno sciopero improvviso. In prima serata su Rai 1 è andato in onda il secondo appuntamento con la serie televisiva Brennero, mentre su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini. Ma lo scontro più interessante riguarda senza dubbio i programmi nell’access prima time, in particolare Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino e in onda su Rai 1, la nuova edizione di Striscia la notizia su Canale 5 con Nino Frassica e Michelle Hunziker, e Amadeus sul Nove con Chissà chi è. Chi è riuscito a vincere la sfida degli ascolti tv nell’access prime time?

