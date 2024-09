“GF”, Cesara Buonamici crolla in lacrime: c’entra la madre – Il “Grande Fratello” non è soltanto litigi, amori e scivoloni. I fan del programma sanno che dietro l’angolo è sempre possibile trovare qualche momento pieno di tenerezza. Come quello che ha visto protagonista Luca Calvani, che ha parlato dei genitori che ormai non ci sono più. Le sue parole hanno toccato il cuore dell’opinionista del reality di Canale 5 Cesara Buonamici. (continua a leggere dopo le foto)

“GF”, Cesara Buonamici crolla in lacrime: c’entra la madre

Parlando dei suoi genitori Luca Calvani ha detto al "Grande Fratello": "Credo che tanto dell'amore che i nostri genitori ci danno lo riviviamo quando diventiamo genitori. Io ho avuto due spartiacque nella vita: la perdita dei miei genitori e la nascita di mia figlia. Ho due sorelle e un fratello, nella nostra chat ricostruiamo dei pezzi".

“Grande Fratello”, le parole di Luca commuovono Cesara Buonamici

A quel punto è intervenuto il padrone di casa Alfonso Signorini: “La cosa ingiusta è che noi ci rendiamo conto di tutto questo amore solo quando siamo adulti; da giovani non ce ne rendiamo conto e non possiamo magari più dirglielo. Mia madre sapeva tutto di me, hai detto. Le mamme vanno a intuito, perché l’amore le rende così attente”.

