Dopo l’addio di Amadeus alla Rai, Stefano De Martino è diventato il nuovo conduttore di Affari tuoi: il gioco a premi del primo canale della tv di Stato con 20 concorrenti, uno per regione d’Italia, che sfidano la fortuna e il “Dottore” per trovare il pacco contenente 300.000 euro. La puntata di ieri, 23 Settembre 2024, di Affari Tuoi si è conclusa con un’ondata di proteste da parte dei telespettatori del programma di Rai 1: vediamo nel dettaglio che cos’è successo. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, tensione in diretta: il gesto di lei spiazza

Leggi anche: Stefano De Martino parla della famiglia e dell’esordio ad “Affari Tuoi”

Leggi anche: La Rai punta su Stefano De Martino, a lui non solo “Affari Tuoi”

Leggi anche: “Affari tuoi”, la partita di Marta e Michelle finisce malissimo: volti sconvolti

“Affari tuoi”, il pubblico protesta: cos’è successo e perchè

È successo di tutto nella puntata di Affari Tuoi del 23 settembre 2024, che si è conclusa con un’ondata di proteste da parte dei telespettatori del programma di Rai 1, risentiti dal fatto che l’appuntamento sia durato un po’ troppo rispetto al normale. Infatti, pur avendo fatto giocare un solo concorrente come al solito, la puntata ha avuto una lunghezza diversa dal solito, ovvero De Martino ha fatto compagnia la pubblico per ben 73min. Ma a cosa è stata dovuta l’inedita durata del game show del primo canale? A quanto pare sembra ci sia stata una scelta mirata da parte dell’azienda nel far durare di più la puntata di Affari tuoi, prima di passare la linea alla serie tv Brennero.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”