Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, tensione in diretta: il gesto di lei spiazza

Nella serata di ieri, venerdì 20 settembre 2024, è andata in onda su Rai 1 la prima puntata della nuova edizione di Tale E Quale Show, il programma nei quale i concorrenti propongono delle imitazioni, condotto da Carlo Conti. Quest’anno ci sono alcune novità, una su tutte l’assenza di Loretta Goggi, sostituita da Alessia Marcuzzi. Come quarto giudice speciale della serata, è stato scelto Stefano De Martino. Proprio così: dopo i rumors sulla frequentazione tra i due, i conduttori si sono trovati nello stesso studio. La presenza dei due allo stesso tavolo ha scatenato diverse polemiche sul web da parte dei telespettatori. Cos’ha fatto Alessia Marcuzzi durante la diretta? (Continua dopo le foto)

Leggi anche: “Grande Fratello”, Enzo Paolo crolla in lacrime: “Dura accettare cosa è successo” (VIDEO)

Leggi anche: “Uomini e donne”, esterna di fuoco: scatta il bacio tra Gemma e il cavaliere

La polemica sul web

Proprio la presenza di De Martino nello stesso studio di Alessia Marcuzzi ha scatenato qualche polemica sul web. A scatenare la reazione negativa da parte del pubblico è stato un rumor diffuso tempo fa che vedeva i due conduttori protagonisti di un flirt. Sebbene il conduttore sia amatissimo, qualcuno ha trovato inopportuno il fatto che fosse stato invitato nello stesso programma in cui era presente anche Alessia Marcuzzi. Tantissimi i commenti sui social che hanno sottolineato questo aspetto. “Stefano e Alessia allo stesso tavolo… Immagino Belen a casa”, ha scritto qualcuno. “SDM insieme alla Marcuzzi. Carloco fermati un attimo qui non riusciamo a stare dietro a tutto”, si legge ancora. Come si sono comportati i due? (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Rai, il noto volto del programma dice addio dopo 13 anni: chi prende il suo posto

Leggi anche: “Grande Fratello”, chi è stato nominato: i nomi

“Tale e Quale Show”, Alessia Marcuzzi e Stefano de Martino insieme: cos’è successo

Al tavolo dei giudici, insieme agli storici Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio c’è la new entry Alessia Marcuzzi, che siederà per tutta l’edizione al posto di Loretta Goggi. L’ospite speciale della prima puntata è Stefano de Martino. Tra i due in passato si è vociferato di una possibile relazione, mai confermata, ma che è poi coincisa con la crisi di entrambi i matrimoni. Come si sono comportati durante la diretta? I due non si calcolano minimamente e la Marcuzzi si è seduta a debita distanza, forse proprio per evitare polemiche. Ci ha pensato Cristiano Malgioglio a lanciare una frecciatina.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva