“Grande Fratello”, chi è stato nominato: i nomi

È andata in onda ieri la seconda puntata del Grande Fratello, dove abbiamo visto l’entrata di nuovi inquilini. Tra le prime crisi affrontate in diretta, come quella di Shaila Gatta e il commovente momento di Ilaria Galassi ci sono state anche le prime nomination. Ecco chi sono i concorrenti nominati nella seconda puntata.

Le new entry

Ieri, giovedì 19 settembre 2024, è andata in onda la seconda puntata della nuova edizione del Grande Fratello. Nel corso della serata abbiamo assistito a sei nuovi ingressi: Amanda Lecciso, Iago García, Michael Castorino, Helena Prestes, Clayton Norcross e la Nip Mariavittoria Minghetti. Quest’ultima è un medico estetico dal carattere tutto “acceso” che prospetta già a diventare un pezzo grosso all’interno della casa.

Amanda Lecciso sul red carpet dice: “Mai avrei pensato di entrare qui, ma è il momento giusto, perché i miei figli sono grandi e quindi posso fare questa esperienza“. La donna ha avuto due figli con uomini diversi: “Però c’è rispetto e amore, che sono fondamentali in qualsiasi tipo di famiglia“. Quando entra nella casa trova ad aspettarla la sorella Loredana. Le due dovrebbero preparare le orecchiette, ma entrambe non sono molto brave ai fornelli e Amanda non lo nasconde: “No, ma io sono più negata di lei, che avete capito!“. (continua dopo la foto)

Cosa è successo nella seconda puntata

La seconda puntata del GF si apre con un pensiero all’Emilia Romagna e le alluvioni che stanno colpendo la regione in questi giorni. Alfonso spiega che “anche se impegnati a divertirvi e a farvi passare qualche ora lieta, non possiamo non andare con il pensiero a quanti in questo momento in Emilia Romagna stanno lottando contro una natura ingrata. Vi siamo davvero vicini con il cuore“.

Poi il conduttore torna a punzecchiare Jessica Morlacchi: la cantante ha ammesso che non c’è nessuno a farle il filo tra gli inquilini, ma nemmeno nella vita di tutti i giorni, però almeno nella casa più spiata d’Italia può “rifarsi gli occhi”. La 37enne è già diventata una delle preferite sui social grazie al suo carattere spiritoso e alla mano. in seguito Shaila Gatta si racconta a cuore aperto, svelando di avere molte fragilità ma di aver sempre indossato uno scudo per non far soffrire le persone che le vogliono bene, soprattutto i genitori. Lorenzo Spolverato ammette di aver condiviso le stesse fragilità della ballerina e di averla “capita subito“. (continua dopo il video)

Alfonso: -“A Jessica qui sembra che ti piacciano un po' tutti”

Jessica: -“Eh vabbè potrebbe esse non è che sembra ao scusa”



JESSICA MI SENTO MALE#grandefratello pic.twitter.com/QwUH3hHXpz — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) September 19, 2024

Ilaria Galassi, una delle ragazze di Non è la Rai insieme a Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere, racconta di aver quasi “assaporato” la morte: “È successo che ho avuto un aneurisma congenito: ho sentito mal di testa e poi sono svenuta, vedevo delle immagini, persone che non c’erano e quindi ho capito che c’era qualcosa che non andava. Sono stata operata per dieci ore il 24 dicembre del 2000. Ho assaporato la morte, ma posso dire che sono viva“. Siamo giunti alla fine della puntata e quindi alla nomination.

