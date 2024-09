“La vita in diretta”, Fedez sbotta con la giornalista: interviene Matano

Di recente, il rapper Fedez ha tenuto un concerto a Reggio Calabria. L’amministrazione della città, nonostante le critiche del movimento dei preti, ha deciso di far esibire lo stesso il cantante. L’inviata de “La vita in diretta” ha allora raggiunto l’artista sotto al palco, ma lui non l’ha presa affatto bene. (Continua…)

Leggi anche: Fedez alla festa della Madonna, interviene il prete: “Lo voglio confessare”

Leggi anche: Fedez, dedica per Paloma: “Mi manchi”

“La vita in diretta”, Fedez sbotta con l’inviata

Le telecamere de “La vita in diretta” hanno raggiunto Fedez mentre si esibiva a Reggio Calabria in occasione della Festa della Madonna della Consolazione. Il movimento dei preti si era opposto all’ospitata, ma la città di Reggio Calabria ha deciso di far esibire lo stesso l’artista. L’inviata de “La vita in diretta” ha così raggiunto il cantante sotto al palco e lui non l’ha affatto presa bene: “Sto salendo sul palco, le sembra educato venire a farmi delle domande? Sto per salire sul palco!“. Una volta salito sul palco, Fedez ha detto: “Volevo ringraziare la signora de La Vita In Diretta che mi ha seguito fino a sotto al palco per farmi domande inutili, grazie“. La reazione del conduttore Alberto Matano è stata immediata. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)