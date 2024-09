Fedez alla festa della Madonna, interviene il prete: “Lo voglio confessare”

Fedez parteciperà alla festa della Madonna della Consolazione di Reggio Calabria, dal 14 al 17 settembre 2024. Questa decisione ha lasciato a bocca aperta tanti, soprattutto alcune personalità della comunità cattolica, che trovano fuori luogo la presenza del rapper ad una festa cattolica. Insomma, al di là della perplessità, Fedez ci sarà nonostante l’amministrazione comunale non abbia trovato d’accordo alcuni sacerdoti della città. Il prete Don Giovanni Gattuso è così intervenuto sia a Mattino Cinque News, sia a Pomeriggio Cinque da Myrta Merlino. Cosa ha detto? (Continua dopo le foto)

La presenza di Fedez alla celebrazione religiosa inevitabilmente ha diviso la comunità. C’è chi vede l’evento come un’occasione per attrarre giovani e stimolare un dialogo più ampio, e chi invece considera il concerto fuori luogo, data la sacralità del contesto. L’Arcidiocesi di Reggio Calabria ha diffuso una nota ufficiale nella quale ha spiegato il motivo di questa scelta. “Pur riconoscendo che la scelta dell’amministrazione comunale ha suscitato reazioni divisive all’interno della comunità, riteniamo che sia fondamentale mantenere vivo lo spirito cristiano di accoglienza e dialogo, specialmente in occasioni come questa, che richiamano il profondo significato della fede cattolica. Come cristiani, siamo chiamati ad accogliere non solo chi condivide la nostra fede, ma anche chi è lontano da essa o, in alcuni casi, vi si oppone apertamente”, si legge. C’è chi però ancora non è d’accordo. (Continua dopo le foto)

