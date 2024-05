La carriera di Stefano De Martino ha subito un’accelerata clamorosa negli ultimi anni. L’ex ballerino è diventato un conduttore a tutti gli effetti grazie al successo di Stasera Tutto è possibile, il programma in onda su Rai 2 che da anni porta ottimi ascolti. La Rai ha deciso di premiarlo affidandogli Affari Tuoi, dopo l’addio di Amadeus. Ma non solo. Alla guida di quale altro programma vedremo Stefano De Martino? (Continua dopo le foto)

Stefano De Martino nuovo volto di “Affari Tuoi”

Stefano De Martino ha iniziato la sua carriera televisiva come ballerino ad Amici. Il suo rodaggio come showman ha avuto inizio in Mediaset ma è in Rai che la sua carriera è decollata. Prima con Made In Sud, poi con il Festival di Castrocaro, la Notte della Taranta, Stasera Tutto è Possibile, Bar Stella, Tim Summer Hits, Il Collegio e Da Natale A Santo Stefano. Quest’anno per lui, è arrivato il salto di qualità. Erano già settimane che si rincorrevano numerose indiscrezioni relative al passaggio di De Martino su Rai1 con Affari Tuoi e I soliti ignoti. La Rai ha confermato proprio in queste ore che Stefano De Martino sarà alla guida di Affari Tuoi. Al momento non si sa però se a Stefano sarà affidata anche la nuova edizione de I soliti ignoti. (Continua dopo le foto)

Rai, un’importante promozione per Stefano De Martino

La Rai nell’ultimo anno ha dovuto affrontare un periodo di trambusto e nel mentre ha perso degli storici conduttori come Fabio Fazio e Amadeus. Da qui l’obbligo di rinnovarsi e puntare a nuovi volti. La dirigenza ha fatto sapere che uno di questi sarà proprio Stefano De martino. “De Martino sarà impegnato per la Direzione Intrattenimento Prime Time nelle fasce pregiate di Rai 1 e Rai 2. L’amministratore delegato Roberto Sergio e il direttore generale Giampaolo Rossi colgono l’occasione per esprimere i complimenti all’artista per gli ottimi risultati raggiunti in questa stagione”, si legge in una nota ufficiale. Quindi Stefano De Martino sarà alla guida di Affari Tuoi, ma pare non solo.

