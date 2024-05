Nell’ultima puntata di “Uomini e Donne” la conduttrice Maria De Filippi ha lasciato trapelare un inaspettato spoiler sul futuro di Ida Platano. La tronista ha concluso il suo percorso nel dating show di Canale 5 senza lieto fine, ma forse c’è uno spiraglio ancora aperto. (Continua a leggere dopo la foto…)

“Uomini e Donne”: spoiler di Maria durante la puntata

Ieri, giovedì 23 maggio, è andata in onda una nuova puntata del programma di Canale 5 “Uomini e Donne”. L’appuntamento è stato incentrato sulla scelta del tronista Daniele il quale è uscito dal dating show insieme a Gaia. Proprio in questa occasione, la padrona di casa Maria De Filippi ha fatto un annuncio (o per meglio dire uno spoiler) che ha lasciato il pubblico a bocca aperta. (Continua a leggere dopo la foto…)

Il trono ‘fallito’ di Ida Platano

Durante la puntata di ieri di “Uomini e Donne” era presente anche la tronista Ida Platano. Tuttavia, come molti sapranno, il suo trono è naufragato e si è concluso in un nulla di fatto. La ex di Riccardo Guarnieri è stata combattuta fino alla fine, ma ha terminato il suo percorso senza scegliere nessuno dei due corteggiatori rimasti Mario e Pierpaolo. Ad un certo punto l’opinionista Gianni Sperti avrebbe detto una frase diretta a Ida che ha fatto scattare la pronta replica di Maria De Filippi. Il pubblico è rimasto interdetto perché la risposta ha fatto trapelare qualcosa di molto importante proprio sul trono ‘fallito’ di Ida Platano.

