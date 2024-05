“Uomini e Donne”, Ida Platano rompe il silenzio dopo l’addio

Siamo in dirittura d’arrivo anche per questa stagione di Uomini e Donne. Il trono di Ida Platano è stato sicuramente il più discusso. Dopo la cacciata di Mario Cusitore, anche l’altro Cavaliere del parterre Over, Pierpaolo Siano, ha deciso di andarsene accusandola di averlo trattato come una ruota di scorta. “Purtroppo questo viaggio è terminato diversamente da come l’avevo immaginato“, ha scritto su Instagram parlando per la prima volta del suo percorso nel dating show di Maria De Filippi.

Leggi anche: Mida, chi è la sua cotta famosa: la confessione del cantante

Leggi anche: Chiara Ferragni e lui, sono inseparabili: “Tutti i fine settimana con me, lo amo”

Ida Platano rompe il silenzio dopo l’addio

Un percorso pieno di ostacoli che alla fine si è concluso con l’opzione migliore: l’amore per se stessi. Ida Platano ha concluso il suo percorso a Uomini e Donne senza fare nessuna scelta, poichè rimasta senza corteggiatori. Su Instagram la parrucchiera di Brescia si è lasciata andare ad un lungo messaggio in cui descrive tutto il suo percorso all’interno dello show e ringrazia tutti quelli che hanno contribuito alla sua crescita personale. Un appunto anche ai suoi spasimanti a cui non porta rancore, nonostante il risultato. (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)