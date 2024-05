La ventitreesima edizione di Amici di Maria De Filippi si è conclusa e il programma è stato vinto da Sarah, una cantante della squadra di Lorella Cuccarini. Sempre della stessa professoressa in finale era arrivato anche un altro cantante, ovvero Mida. Purtroppo il pubblico da casa non l’ha premiato. Ora che tutto quanto è finito, il giovane Mida è stato ospite di RDS Next dove ha rivelato al sua altezza precisa, la sua cotta e l’ultimo messaggio privato ricevuto. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: “Amici”, indiscrezioni pesanti su Mida dopo la finale: cosa succede

Leggi anche: “Amici”, altra batosta per Gaia dopo l’infortunio: in lacrime per Mida

Screenshot

Leggi anche: Liverani Re Mida, Lecce-Brescia vale il primo posto

Leggi anche: “Amici”, Sarah Toscano dopo la vittoria svela come spenderà il montepremi

Mida, chi è la sua cotta famosa: la confessione del cantante

Appena uscito da Amici, Mida ha già fatto il suo primo instore ed è anche stato ospite di un programma radiofonico. Il cantante di Rossofuoco è stato a RDS Next dove ha rivelato al sua altezza precisa, la sua cotta e l’ultimo messaggio privato ricevuto. Il ragazzo ha risposto a delle curiosità dei fan: “Quanto sono alto? La mia altezza precisa è 1 e 91. Se sono dei gemelli? No, il mio segno è il sagittario. La prima cosa pensata appena uscito da Amici? Ca**o. Se ho passato la mia infanzia a Caracas? Vero a metà. Sono stato lì fino ai due anni con mamma e papà e poi sono venuto qui. Il mio ultimo messaggio privato su Instagram? Lorella ha messo un fuoco alla mia storia”. Poi ha rivelato anche la sua cotta famosa.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”