“Amici”, Sarah dopo la vittoria svela come spenderà il montepremi – Sarah Toscano ha vinto gran sorpresa l’edizione 2024 di “Amici”. Fra montepremi e premi la giovane si è portata a casa 157 mila euro in gettoni d’oro, che investirà per la propria formazione artistica. Intervenendo a «Tv Blog» la ragazza ha confessato infatti come spenderà il denaro. (continua a leggere dopo le foto)

“Amici”, Sarah Toscano dopo la vittoria svela come spenderà il montepremi

«Aver vinto Amici significa che una fetta di pubblica mi appoggia. Sono entrata ad Amici con una autostima molto bassa, adesso è discreta. Non mi monto la testa, rimango con i piedi per terra, ma un po’ più consapevole di me stessa», così Sarah Toscano in un’intervista concessa al sito «Tv Blog». La ragazza è riuscita a superare in finale i colleghi favoriti Petit, Holden, Mida e i ballerini Dustin e Marisol. (continua a leggere dopo le foto)

“Amici”, Sarah Toscano svela come spenderà il montepremi e chi ha chiamato dopo la diretta

Quale è stata la prima persona che Sarah ha sentito dopo la finale? «Mia sorella era a Roma per lavoro e ho avuto la fortuna di poterla abbracciarla subito dopo la diretta. Appena ho ripreso il cellulare in mano abbiamo chiamato la mia famiglia: mamma, papà e nonna. Non ricordo nulla di quella chiamata, ma abbiamo urlato di gioia tutto il tempo. I miei sono appassionati di musica da sempre, mio padre insegna pianoforte. Quando ero più piccola in famiglia dopo la cena non guardavamo un film, ma ci mettevamo al pianoforte e cantavamo insieme». La giovane ha svelato anche cosa farà col denaro ottenuto grazie alla vittoria di “Amici”.

