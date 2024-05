“Amici”, è successo di tutto in studio: scontro tra prof e giurato

Nella giornata di ieri è stata registrata la semifinale del serale di Amici e sono già arrivate le anticipazioni. La puntata che verrà trasmetta in vai eccezionale domenica 12 maggio, regala colpi di scena e stando a quanto fa sapere SuperGuidaTv attraverso Amici News, la sfida della semifinale si è giocata in tre e alla fine sono stati decretati i primi quattro finalisti. Come sempre in studio arrivano due ospiti, in più un duro scontro tra un prof e un giurato.

È successo di tutto in studio

Mancano solo due puntate alla fine di Amici e scopriremo chi tra i ragazzi in gara vincerà questa ventitreesima edizione. In gara nel talent dopo sette puntate sono rimasti: Sarah, Holden, Mida, Petit, Marisol e Dustin. Dopo tre manche sono finiti al ballottaggio finale Mida e Sarah, uno di loro ha quindi abbandonato la scuola ad un passo dal traguardo. Il team di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi è arrivato intatto in finale, mentre quello di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro è rimasto senza alunni già la scorsa settimana. Il guanto di sfida tra professori invece è stato vinto dalla squadra di Lorella Cuccarini e Emanuel Lo.

Gli ospiti musicali di questa ottava puntata di Amici 23 sono stati gli Articolo 31 (che hanno cantato il loro nuovo singolo Peyote) e Irama, mentre l’ospite comico è stata Geppi Cucciari. Ma come ad ogni puntata di Amici, gli scontri non possono mancare. (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)