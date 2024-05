“Amici 23”, chi sarà il vincitore: colpo di scena in classifica

Ancora due puntate e scopriremo chi vincerà la ventitreesima edizione di Amici. In gara sono rimasti in cinque talenti. Al termine di ogni edizione del serale del programma di Canale 5 vengono decretati due vincitori: uno per ognuna delle due categorie, canto e ballo, e fra questi viene nominato anche il trionfatore della classifica generale. Nella passata edizione a vincere nella categoria danza e nella classifica generale era stato Mattia Zenzola, mentre Angelina Mango aveva trionfato in quella di canto. Chi trionferà quest’anno?

Chi sarà il vincitore?

Lo scorso 23 marzo è iniziato l’attesissimo Serale di Amici 23, e il 18 maggio andrà in onda la finale. I ragazzi e i professori si sono sfidati in gare di canto e ballo e ogni esibizione ha conquistato il pubblico. Ad ogni puntata il programma di Maria De Filippi si classifica primo in termini di ascolti TV, battendo la concorrenza. Nella scorsa puntata a salutare i compagni è stata la cantante Martina, che ha perso la sfida contro Mida.

I concorrenti ancora in gara sono Dustin, Holden, Marisol e Petit della squadra dei “ZerbiCele” Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Mida e Sarah della squadra dei “CuccaLo” Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Ma chi vincerà la 23sima edizione di Amici?( scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)