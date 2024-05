Uno spettacolo che va alla ricerca di talenti e si struttura come una scuola, alla quale partecipa una classe di alunni che aspirano a diventare cantanti, ballerini di jazz, hip hop e danza classica. Sono queste le caratteristiche alla base del taler di Canale 5 Amici 23, condotto e ideato da Maria De Filippi, la quale in vista della finale avrebbe pensato di cambiare qualche regola: scopriamo insieme i dettagli su questa succulenta indiscrezione. (Continua a leggere dopo le foto)

“Amici 23”, Maria vuole una finale diversa: l’indiscrezione

Le puntate di Amici 23 continuano a riscontrare un grandissimo successo, specie per quanto riguarda il serale, in onda il sabato sera su Canale 5. Ci sarà un cambio di palinsesto per quanto riguarda la prossima settimana. La Semifinale di Amici 23 andrà in onda domenica 12 maggio e verrà registrata qualche giorno prima. Questo prevalentemente perché la prossima settimana andrà in onda su Rai 1 la finale dell'Eurovision. Ovviamente le sorprese non sono finite qua.

