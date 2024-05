“Amici 23”, il padre di Sarah è preoccupato: ecco per cosa – Marco Toscano, padre di Sarah Toscano di Amici, il talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, ha rilasciato un’intervista al settimanale DiPiù dove ha parlato della figlia e ha raccontato quali sono le sue preoccupazioni più grandi. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: “Amici”, il gesto di Emanuel Lo dopo l’eliminazione di Lucia

Leggi anche: “Amici”, Maria De Filippi rivela un segreto su ciò che accade dietro le quinte

“Amici 23”, il padre di Sarah Toscano si dice preoccupato: ecco per cosa

“La mia paura è che quando Sarah uscirà dalla parentesi di Amici non riesca a rientrare nel mondo reale. Non vorrei che il mondo dello spettacolo la condizionasse, è questa la mia preoccupazione”, ha affermato a “DiPiù” Marco Toscano. “Per questo io e sua madre Petra abbiamo deciso di iscriverla a scuola come privatista visto che quest’anno non ha potuto continuare il suo percorso scolastico da studentessa al Liceo Linguistico”, ha spiegato il genitore. (continua a leggere dopo le foto)

“Amici 23”, il padre di Sarah Toscano preoccupato: il motivo

“Non si sa mai nella vita. Se quest’anno poi dovesse riuscire a diplomarsi per lei si apriranno le porte dell’Università Bocconi con il corso di laurea in Economia Aziendale e Management”, ha chiarito sempre il padre di Sarah Toscano, che è entrata nella scuola di “Amici” da minorenne. “Vederla dare un bacio al cantante Holy Francisco mi ha lasciato di sasso. Poi, però, nel vedere la mia bambina così felice e innamorata ho tirato un sospiro di sollievo. “Sta crescendo”, mi ha detto mia moglie. Ed è proprio vero”, ha rimarcato il signor Marco.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva