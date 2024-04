“Amici”, il gesto di Emanuel Lo dopo l’eliminazione di Lucia

Sabato 6 aprile è andata in onda la terza puntata del serale di Amici. Alla fine delle 3 manche al ballottaggio sono finiti le ballerine Lucia e Sofia della squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo e la cantante Lil Jolie della squadra di Raimondo Todaro e Anna Pettinelli. Lil Jolie è la prima salvata dai giudici mentre tra le due ballerine è Lucia ad esser eliminata dal talent show, quando sono già tutti tornati in casetta. Emanuel Lo, però non sembra aver gradito l’eliminazione della sua pupilla. Ecco il gesto nei suoi confronti.

Leggi anche: “Amici”, Maria De Filippi rivela un segreto su ciò che accade dietro le quinte

Leggi anche: “Uomini e Donne”, addio all’amata coppia dopo un anno: cosa è successo

Riassunto Amici di sabato 6 aprile

Il serale di Amici è ovviamente costruito intorno alle sfide tra i talenti in gara, ma ci sono anche diversi momenti di spettacolo e intrattenimento. La parte comica della puntata è stata affidata a Barbara Foria mentre l’ospite musicale è stato Tananai che ha presentato il suo ultimo singolo. Nella prima manche Anna Pettinelli e Raimondo Todaro hanno lanciato il guanto di sfida tra Martina e Mida del team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Sfida però, non accettata dalla Cuccarini, aprendo così un dibattito. La prova è così annullata e Pettinelli lancia un nuovo guanto di sfida tra Lil Jolie e Sarah che cantano su Quando finisce un amore. Ma la cantante della squadra di Cuccarini si ferma due volte e perde la sfida. Anche la seconda sfida tra Mida e Martina, stavolta ciascuno con un brano preparato, è vinto da Martina. Mida, Sofia e Lucia si sfidano per decidere chi deve andare al ballottaggio. I tre giudici mandano Lucia.

Nella seconda manche Pettinelli – Todaro sfidano il team Zerbi-Celentano con questi ultimi che vincono 2 a 0 grazie a Dustin e Holden in duetto con Petit. tra Lil Jolie e la ballerina Gaia i tre giudici mandano al ballottaggio Lil Jolie. Terza manche con la sfida Zerbi-Celentano vs Cuccarini-Lo in cui sia Petit che Marisol vincono le loro prove. Tra Mida e Sofia della squadra perdente va al ballottaggio Sofia. Tra gli allievi in ballottaggio è stata eliminata Lucia con grande rammarico di Emanuel Lo. (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)