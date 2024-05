Uno spettacolo che va alla ricerca di talenti e si struttura come una scuola, alla quale partecipa una classe di alunni che aspirano a diventare cantanti, ballerini di jazz, hip hop e danza classica. Sono queste le caratteristiche alla base del talent show di Canale 5 Amici 23, condotto e ideato da Maria De Filippi. Domani sera, 4 Maggio 2024, andrà in onda una nuova puntata del Serale che è stata registrata ieri 2 Maggo 2024 e dai primi spoiler molto probabilmente vedremo Anna Pettinelli in lacrime ad Amici 23. (Continua a leggere dopo le foto)

“Amici 23”, Anna Pettinelli in lacrime: anticipazioni serale

Il giorno dopo della registrazione del serale di Amici 23 è lo spoiler-day. Si scopre tutto, tranne chi uscirà: si sanno i nomi dei due allievi in bilico, ma per scoprire l’esatta identità dell’eliminato bisognerà aspettare la puntata in onda su Canale 5 domani sera 4 Maggio 2024. Eppure oltre a tutte le risse verbali, le urla, le litigate tra i prof, ad Amici c’è anche tanta umanità. Infatti, proprio una delle profssoresse, Anna Pettinelli, è scoppiata in lacrime durante la registrazione. Un pianto provocato dall’emozione di ascoltare la sua allieva Martina durante un brano meraviglioso.

