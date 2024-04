“Amici 23”, Giulia Stabile difende Marisol dopo le dure parole dell’insegnante

“Amici 23″, siamo entrati ormai nel vivo della competizione e sia i concorrenti che gli insegnanti sono pronti a tirare fuori le unghie per rimanere in gara. Sabato scorso abbiamo partecipato al quarto appuntamento con il serale nel quale ci sono stati diverse controversie. Nel mare di opinioni, anche la ballerina Giulia Stabile ha deciso di inserirsi nella discussione piazzando un like che non lascia dubbi su come la pensi.

La controversia del serale

Giulia Stabile è una ballerina professionista e vincitrice dell’edizione di due anni fa. La sua esperienza del talent show “Amici” le ha dato sicuramente qualche marcia in più nel capire le dinamiche del programma. Nell’ultimo serale andato in onda sabato scorso la ballerina sembra non aver apprezzato le parole di un insegnante e ha fatto indirettamente sapere la sua opinione tramite un like che la dice lunga. Durante la quarta puntata c’è stata un’accesa lite tra Emanuel Lo e Alessandra Celentano per via del guanto di sfida che ha visto tra Marisol e Sofia.

“Amici 23”, Giulia Stabile contrariata

Giulia Stabile sembra non aver mandato giù la dichiarazione di Emanuel Lo nei confronti di Marisol. Nell’occasione del guanto di sfida improntato sull’improvvisazione il ballerino aveva commentato l’esibizione di Marisol sostenendo che lei non avesse dato tutto e si fosse espressa solo al 60% delle sue capacità. “Le tue esibizioni sono sempre state poco impattanti, – aveva detto il ballerino – senza racconto e soprattutto sempre con i soliti movimenti”. Parole forti che forse non hanno incontrato l’appoggio di tutti e sicuramente non quello di Giulia Stabile.

