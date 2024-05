“Deve essere eliminato”: Amici, bufera contro Holden. Cosa succede – Holden fin dall’inizio di questa edizione di Amici è stato uno dei cantanti più apprezzati della scuola ed è inutile negarlo, oggi, è uno dei possibili vincitori. Nell’ultima puntata del serale del programma condotto da Maria De Filippi però è successo qualcosa che ha fatto storcere il naso a parecchi. (continua a leggere dopo le foto)

“Amici”, bufera contro Holden: “Deve essere eliminato”

Nell'ultima puntata del serale, chiamato da Lorella Cuccarini a partecipare a un guanto di sfida contro Mida, il cantante Holden ha ammesso di non essere riuscito a prepararsi, dicendo che per molte settimane ha lavorato per il suo nuovo EP.

“Amici”, ex professore attacca Holden

La giustificazione del cantante Holden non è affatto piaciuta alla Cuccarini che ha immediatamente affermato: “Anche tutti gli altri ragazzi lavorano e hanno fatto ciò che dovevano fare. In un programma come questo bisogna essere pragmatici, avete molto da preparare”. Sul caso è intervenuto anche un ex professore di Amici, Luca Jurman.

