Angelina Mango, chi è il giovane fidanzato: “Vivono insieme”, ecco dove

Angelina Mango è la vincitrice del Festival di Sanremo 2024 e in questi giorni sarà in gara all’Eurovision Song Contest con il brano “La noia”. Con lei probabilmente ci sarà anche il fidanzato. Molti non sanno, infatti, che la giovane cantante ha il cuore occupato. (Continua…)

Chi è Angelina Mango

Angelina Mango è una giovane cantautrice, figlia di Laura Valente dei Matia Bazar e del compianto Pino Mango. Angelina ha raggiunto il successo nel 2023 grazie alla partecipazione alla ventiduesima edizione del talent show “Amici” di Maria De Filippi. Angelina si è classificata al secondo posto, dietro solamente al vincitore Mattia Zenzola. Si è però aggiudicata la vittoria nella categoria canto. Nel 2024 ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo, trionfando con il brano “La noia” e ottenendo la possibilità di gareggiare all’Eurovision Song Contest 2024 in Svezia. Angelina è felicemente fidanzata. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)