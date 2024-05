“Amici”, il dramma di Mida dopo la finale: cosa succede – L’ultima edizione di “Amici” verrà ricordata anche per lo straordinario successo dell’inedito di Mida, «Rossofuoco». Il brano ha superato già i 37 milioni di ascolti su Spotify ed è un risultato pazzesco. Dall’inizio del programma il giovane è sempre stato tra i cantanti più stimati dal pubblico, ma in finale è stato anche il primo eliminato. E proprio sulla conclusione del talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi circolano alcune voci riguardanti Mida. (continua a leggere dopo le foto)

“Amici”, il dramma di Mida dopo la finale: cosa succede

Secondo i rumors Mida sarebbe rimasto particolarmente deluso per il risultato del televoto e per il comportamento di una collega. Nelle ultime ore, come riferisce «Biccy», Lil Jolie è tornata a stuzzicare Mida e lui senza pensarci troppo ha smesso di seguirla su Instagram. Da lì sono spuntate delle pesanti indiscrezioni che portano la firma di Amedeo Venza. (continua a leggere dopo le foto)

“Amici”, indiscrezioni su Mida dopo la finale

L’esperto di gossip Amedeo Venza ha rivelato che Mida non avrebbe preso bene i like e i tweet di Lil Jolie e che sarebbe anche rimasto male per il televoto: “Mida appena eliminato dal programma scopre che Lil Jolie ha sparato a zero su di lui e smette di seguirla! Ma non solo… Rimane malissimo del televoto e pare abbia detto: spero vinca Sarah!“.

